26 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Organik Aşk

00:45 Davaro

02:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

02:30 İnadına Aşk

03:30 Temizlik Benim İşim

04:30 Kadın

05:15 Hayat Sevince Güzel

06:00 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:15 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Organik Aşk

20:00 Kayseri Aslanı

22:00 Maskeli Beşler: Irak

22:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde