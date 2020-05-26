26 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Aramızda Kalsın
01:30 Çember: Oyunu Bozuyorum
03:00 Erkenci Kuş
03:00 Çilek Kokusu
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
20:00 İyi Aile Çocuğu
21:45 İyi Aile Çocuğu
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
23:30 Aramızda Kalsın