26 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:15 Aramızda Kalsın

01:30 Çember: Oyunu Bozuyorum

03:00 Erkenci Kuş

03:00 Çilek Kokusu

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

20:00 İyi Aile Çocuğu

21:45 İyi Aile Çocuğu

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7

23:30 Aramızda Kalsın