Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Özel Röportaj
01:15 Maç Saati
03:15 Maç Saati
05:00 Gamer
06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Gamer
13:00 Taraftar
13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:00 beIN Manşet
16:30 Özel Röportaj
17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
19:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
20:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
20:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:00 UEFA Avrupa Ligi
21:50 Villareal - Manchester United
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Villareal - Manchester United
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika