Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
04:00 Aktüel Futbol
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Almanya Bundesliga Özetler
09:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altay - Altınordu
22:00 Hedef Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika