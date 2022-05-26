26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika
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26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü

26.05.2022 09:49

Dün günü 16,35 lira seviyelerinde kapatan dolar, güne yükselişle başladı. 16,40 lirayı aşan kur son 6 ayın zirvesini bir kez daha yeniledi. Ayrıca dün 17,50 lira seviyelerine kadar yükselen euro, aynı dakikalarda 17,62 liradan alıcı buluyor.

TCMB faiz kararının açıklanacağı gün dolarda ralli devam ediyor. TL karşısında yükselişine devam eden ABD para birimi, bugün piyasaların açıldığı saate 16,40 TL seviyesinden başlayarak son 6 ayın zirvesini daha yüksek bir noktaya taşıdı.

EURO 17,60 LİRA SEVİYELERİNİ AŞTI

Öte yandan dün 17,50 lira seviyelerine kadar yükselen euro, şu sıralar 17,62 liradan işlem görüyor.

KUR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek. Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapandı ancak TL karşısında kur yükselişini sürdürüyor.

FED'İN TUTANAKLARI PİYASALARI SINIRLI ETKİLEDİ

Fed'in dün akşam açıklanan mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu. Tutanakların sürpriz içermemesi sonucu piyasalar sınırlı etkilendi. Yetkililerin Fed'in bilançosunun küçültülmesine yönelik planı da desteklediğine işaret edilen tutanaklarda, "Tüm katılımcılar, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli önlemleri almaya yönelik güçlü taahhütlerini ve kararlılıklarını yineledi. Bu amaçla katılımcılar, hem federal fon oranı hedef aralığındaki artışlar hem de Fed bilançosunun boyutundaki azalmalar yoluyla Komitenin para politikası duruşunu hızla nötr bir duruşa kaydırması gerektiği konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

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Türk Lirası, dolar, Mayıs, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika
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