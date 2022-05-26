26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor

26.05.2022 10:59

26 Mayıs Perşembe günü yükselişine devam eden gram altın, 974 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.578 lira, cumhuriyet altını da 6.522 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 974,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 973,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.578 lira, Cumhuriyet altını da 6.522 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.849 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise küresel piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti. Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, dolar, Mayıs, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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