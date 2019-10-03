26 meslekte daha belge zorunluluğu
58 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56
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