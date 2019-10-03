Son Dakika Haberleri: 26 meslekte daha belge zorunluluğu
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26 meslekte daha belge zorunluluğu

58 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi.

26 meslekte daha belge zorunluluğu, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 
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