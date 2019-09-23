Son Dakika Haberleri: 26'ncı uluslararası adana altın koza film festivali başladı
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26'ncı uluslararası adana altın koza film festivali başladı

1 saat önce

26'NCI Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

26'ncı uluslararası adana altın koza film festivali başladı, System.String[]
26'NCI Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Cannes Film Festivali'nden sonra en önemli festivallerin başında Adana Altın Koza Film Festivali'nin geldiğini söyleyen Karalar, "Adana kültür ve sanat kenti. Bünyesinden çok sayıda değerli sanatçı çıkmış bir yer. Altın Koza Film Festivali bu kentin en önemli simgelerinden. Bu sene de tamamen işi bilen bir kadroyla hazırlanmış çok güzel bir festival olacak" dedi.
Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise Adana Altın Koza Film Festivali'nin eski günlerine döndüğünü kaydetti.


Adana Altın Koza, Film Festivali, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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