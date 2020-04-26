26 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

00:50 Kardeş Payı

02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:30 Kuruluş Osman

05:00 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Ödül Avcıları

10:00 Dizi TV

11:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

11:10 Kuruluş Osman

12:10 Doğaya Karşı: Serengeti

14:05 Kardeş Payı

15:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22:30 Kim Milyoner Olmak İster?

22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal