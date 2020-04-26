26 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
00:50 Kardeş Payı
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
05:00 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ödül Avcıları
10:00 Dizi TV
11:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
11:10 Kuruluş Osman
12:10 Doğaya Karşı: Serengeti
14:05 Kardeş Payı
15:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22:30 Kim Milyoner Olmak İster?
22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal