26 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:30 Akasya Durağı

04:30 Doktor Civanım

06:00 Müzik Arası

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Yakın Koruma

14:00 Hayat Tamircisi

15:10 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Doktor Civanım

20:00 Kung Fu Panda

21:45 Merkezi İstihbarat

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Beyaz Show