26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor

26.04.2022 11:05

26 Nisan'da gram altın güne değer kaybederek düşüşle başlamasının ardından 902 lira seviyesinde alıcı buluyor.Çeyrek altın 1.450 lira, cumhuriyet altını ise 5.967 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 901,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 902 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.450 lira, cumhuriyet altını da 5.967 liradan satılıyor. Dün, yüzde 1,8 düşüşle 1.898,1 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.898 dolardan işlem görüyor. Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle oynaklığın arttığını belirtti.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi. Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Cumhuriyet, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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