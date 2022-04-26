26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? - Son Dakika
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26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

26.04.2022 07:52
26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülkenin doğu ve kuzey kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış görülürken; Hatay ve Osmaniye'yi ise bugün toz taşınımı bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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