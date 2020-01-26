26 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı
1 saat önce
26 Ocak 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 İyi Olan Kazansın
02:15 Kara Ekmek
05:00 Beyaz Gelincik
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
15:50 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
23:40 Kuruluş Osman
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