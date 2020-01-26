26 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

26 Ocak 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

26 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

03:00 Maç Saati

03:30 Özel Röportaj

04:00 Maç Saati

04:45 Maç Sonu

05:00 Süper Lig Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:45 Süper Lig'in Gol Kralları

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

08:00 Süper Lig Kısa Özet

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Başlıyor

14:45 Süper Lig'in Gol Kralları

15:00 Dünden Bugüne

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

16:00 Göztepe - Beşiktaş

16:15 Süper Lig Kısa Özet

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

17:00 Göztepe - Beşiktaş

17:00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor

17:45 Devre Arası

18:00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 İH Konyaspor - Galatasaray

19:00 Maç Önü

19:45 Devre Arası

20:00 İH Konyaspor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

20:45 Devre Arası

21:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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