26 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Akıl Çemberi
01:15 CNN TÜRK Masası
04:00 Gece Haberleri
04:15 Hafta Sonu
05:00 Gece Haberleri
05:10 5N1K
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Sağlık Kontrolü
09:00 İşimiz Sağlık
09:00 Haber
09:45 Özel Sektör
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:05 Şeffaf Oda
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
15:20 Keşfetmeye Değer
15:30 Klinik
16:00 Haber
16:15 7. Vites
17:00 Haber
17:40 Spor
18:00 5N1K
18:00 Yeşil Doğa
18:00 Haber
21:00 Gündem Özel
21:00 Akıl Çemberi
21:00 Nasıl?
21:00 CNN TÜRK Masası