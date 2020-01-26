26 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kızım ve Ben
01:30 Kadın
02:40 Temizlik Benim İşim
03:30 Aşk Yeniden
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Şevkat Yerimdar
05:45 İnadına Aşk
06:00 İnadına Aşk
07:15 Çalar Saat Hafta Sonu
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
11:15 Benim Babam Bir Melek
13:30 Benden Söylemesi
14:15 Kadın
15:30 Şevkat Yerimdar
15:30 Memet Özer ile Mutfakta
16:30 Zümrüdüanka
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Savaşçı
22:30 Zümrüdüanka