26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Afili Aşk

03:30 Kuzey Güney

05:30 Müzik Arası

06:45 Afili Aşk

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

16:45 Kung Fu Panda 2

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hekimoğlu

23:15 Zalim İstanbul

23:30 Hep Yek