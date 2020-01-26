26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

26 Ocak 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Afili Aşk

03:30 Kuzey Güney

05:30 Müzik Arası

06:45 Afili Aşk

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

16:45 Kung Fu Panda 2

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hekimoğlu

23:15 Zalim İstanbul

23:30 Hep Yek

Afili Aşk Dizisi, Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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