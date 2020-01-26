26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
1 saat önce
26 Ocak 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Afili Aşk
03:30 Kuzey Güney
05:30 Müzik Arası
06:45 Afili Aşk
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
16:45 Kung Fu Panda 2
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hekimoğlu
23:15 Zalim İstanbul
23:30 Hep Yek
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