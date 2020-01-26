26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

26 Ocak 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Dağ 2

01:45 Deccal 2

03:40 Sevdim Seni Bir Kere

04:40 Cesur ve Güzel

05:30 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Çilek Kokusu

08:15 Yakışıklı Prens

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Sefirin Kızı

13:00 Dağ 2

15:45 Güvercin

15:45 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Güvercin

23:00 Sefirin Kızı

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur
Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 08:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]