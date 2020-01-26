26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Dağ 2

01:45 Deccal 2

03:40 Sevdim Seni Bir Kere

04:40 Cesur ve Güzel

05:30 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Çilek Kokusu

08:15 Yakışıklı Prens

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Sefirin Kızı

13:00 Dağ 2

15:45 Güvercin

15:45 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Güvercin

23:00 Sefirin Kızı