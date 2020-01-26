26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Dağ 2
01:45 Deccal 2
03:40 Sevdim Seni Bir Kere
04:40 Cesur ve Güzel
05:30 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Çilek Kokusu
08:15 Yakışıklı Prens
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Sefirin Kızı
13:00 Dağ 2
15:45 Güvercin
15:45 Babil
18:45 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Güvercin
23:00 Sefirin Kızı