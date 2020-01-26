26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Tutunamayanlar
01:30 Payitaht Abdülhamid
01:55 Şampiyon
02:30 Şampiyon
04:05 Ömür Dediğin
04:35 Küçük Hanımefendi
05:05 Küçük Hanımefendi
05:55 Beni Böyle Sev
06:25 Beni Böyle Sev
08:35 1'de Bugün
08:45 Tozkoparan
09:00 1'de Bugün
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
12:00 Şampiyon
13:00 Savaşın Efsaneleri
13:00 1'de Bugün
13:10 Payitaht Abdülhamid
14:05 1'de Bugün
14:15 Tutunamayanlar
15:00 1'de Bugün
15:10 Benim Adım Melek
16:45 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon