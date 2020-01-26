26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

26 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Tutunamayanlar

01:30 Payitaht Abdülhamid

01:55 Şampiyon

02:30 Şampiyon

04:05 Ömür Dediğin

04:35 Küçük Hanımefendi

05:05 Küçük Hanımefendi

05:55 Beni Böyle Sev

06:25 Beni Böyle Sev

08:35 1'de Bugün

08:45 Tozkoparan

09:00 1'de Bugün

09:10 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

12:00 Şampiyon

13:00 Savaşın Efsaneleri

13:00 1'de Bugün

13:10 Payitaht Abdülhamid

14:05 1'de Bugün

14:15 Tutunamayanlar

15:00 1'de Bugün

15:10 Benim Adım Melek

16:45 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Şampiyon

Tutunamayanlar, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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