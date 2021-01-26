26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Sanal Direktör
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
02:45 Mesut Özil Özel
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:45 Maç Saati
04:30 beIN Teknik
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
04:45 Maç Saati
05:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Gamer
05:30 Fransa'dan Futbol
06:15 Maç Saati
06:30 500 Great Goals Show
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Süper Lig Kısa Özet
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Sanal Direktör
11:00 beIN Manşet
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
12:00 Mesut Özil Özel
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Taraftar
14:00 Maç Saati
14:00 Gamer
15:00 beIN Teknik
15:00 Süper Lig
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray
16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor
16:00 Maç Saati
16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
16:45 Devre Arası
16:45 Süper Lig
17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray
17:00 beIN Teknik
17:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor
17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - Göztepe
19:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
20:00 Beşiktaş - Göztepe
20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Fransa'dan Futbol
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Süper Lig
22:30 This is Paris
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:30 Gamer
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika