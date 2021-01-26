26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

26.01.2021 06:42
26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

26 Ocak 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Sanal Direktör

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

02:45 Mesut Özil Özel

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:45 Maç Saati

04:30 beIN Teknik

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

04:45 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Gamer

05:30 Fransa'dan Futbol

06:15 Maç Saati

06:30 500 Great Goals Show

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig Kısa Özet

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Sanal Direktör

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:00 Mesut Özil Özel

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Taraftar

14:00 Maç Saati

14:00 Gamer

15:00 beIN Teknik

15:00 Süper Lig

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

16:00 Maç Saati

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

16:45 Devre Arası

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

17:00 beIN Teknik

17:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - Göztepe

19:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Fransa'dan Futbol

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:30 This is Paris

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:30 Gamer

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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