Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Nordic Combined
00:30 Biatlon
00:40 Haberler
00:45 Snooker
01:00 Biatlon
01:00 Nordic Combined
02:00 Kayaklı Koşu
02:00 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
04:00 Biatlon
04:15 Kayaklı Koşu
05:00 Snooker
05:00 Bisiklet
07:00 Bisiklet
07:00 Nordic Combined
07:00 Alp Disiplini
08:00 Kayaklı Koşu
08:00 Rally Raid
08:15 Alp Disiplini
09:00 Rally Raid
09:30 Alp Disiplini
09:30 Kayakla Atlama
10:30 Kayakla Atlama
10:30 Olimpiyat Oyunları
10:30 Alp Disiplini
11:00 Bisiklet
11:30 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
13:30 Alp Disiplini
13:30 Kayakla Atlama
14:15 Biatlon
14:30 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
15:20 Alp Disiplini
16:15 Biatlon
17:00 Olimpiyat Oyunları
17:00 Biatlon
17:45 Alp Disiplini
18:00 Olimpiyat Oyunları
18:15 Kayakla Atlama
18:45 Alp Disiplini
19:00 Alp Disiplini
20:00 Alp Disiplini
20:00 Haberler
20:45 Kayakla Atlama
21:00 Alp Disiplini
21:55 Haberler
22:00 Biatlon
22:05 Kayakla Atlama
22:05 Alp Disiplini
23:00 Kayakla Atlama
23:50 Alp Disiplini
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika