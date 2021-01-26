26 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

26.01.2021 06:42
26 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

26 Ocak 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Adana Demirspor - Bursaspor

05:05 Teknik Analiz

05:55 Taktik Analiz

06:10 İtalya Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:40 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Stadyum

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Hava Durumu

12:30 Spor Bülteni

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Haftasonu

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altınordu - Menemenspor

18:55 Yılport Samsunspor - Altay

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

21:00 Stadyum

22:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Inter - Mı

22:40 Inter - Milan

26 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Hava Durumu, İtalya, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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