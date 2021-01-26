26 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
26.01.2021 06:42
26 Ocak 2021 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Son Dakika Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme tahmini Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı