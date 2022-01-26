Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Efsanelerin İzinde
02:55 Spor Takvimi
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
17:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
17:55 Eczacıbaşı Dynavit - Uralochka Ekaterinburg
20:00 Spor Akşamı
20:50 İtalya Serie A Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika