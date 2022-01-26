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26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor - Son Dakika

26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

26.01.2022 11:00

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,52 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,27'den, sterlin ise 18,27'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 13,4794'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,27'den, sterlin/TL ise 18,27'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

FED KARARI SONRASI PİYASADA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde dolar talebinin arttığını söyledi. Fed'in bu toplantıda faiz artışına gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasına ilişkin yapılacak yönlendirmelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan analistler, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini aktardı.

PİYASALARDA RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ BASKISI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerilimin pay piyasalarını baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi. Bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Sterlin, dolar, Euro, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor - Son Dakika
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