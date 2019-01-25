Son Dakika Haberleri: 26 Ocak Dünya Gümrük Günü

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

2 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelen yolculara lokum ikram edildi ve karanfil verildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelen yolculara lokum ikram edildi ve karanfil verildi.

Bu yıl "Kesintisiz ticaret, seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar" temasıyla kutlanan "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" nedeniyle Dış Hatlar Geliş Gümrüklü Salonda program düzenlendi.

Pasta kesilen etkinliğe, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık ile bazı çalışanlar katıldı.

Etkinlik sonunda gümrük çalışanları, Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı yolculara karanfil vererek, lokum ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:22 Kaynak: AA

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