26 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 26 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

26 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

15 dakika önce

GalatasarayTFF 1'İNCİ LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor14.00 Hatayspor - Ekol Göz Menemenspor16.30 Eskişehirspor - Adanaspor19.

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Beşiktaş

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

14.00 Hatayspor - Ekol Göz Menemenspor

16.30 Eskişehirspor - Adanaspor

19.00 Adana Demirspor - Boluspor

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 20'nci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Türk Telekom - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

15.15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko

17.30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Karayolları - Galatasaray HDI Sigorta

15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.30 Atlasglobal Yeşilyurt - Türk Hava Yolları

19.00 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA

AVRUPA LİGLERİ

16.00 Celta Vigo - Eibar (Okay Yokuşlu)

17.00 Sampdoria - Sassuolo (Mert Müldür)

17.30 Werder Bremen - Hoffenheim (Ömer Toprak, Nuri Şahin)

20.00 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

20.00 Roma - Lazio (Mert Çetin, Cengiz Ünder)

22.00 Antwerp -Zulte-Waregem (Sinan Bolat)

22.45 Napoli - Juventus (Merih Demiral*)

23.00 Real Valladolid - Real Madrid (Enes Ünal)

23.00 Lille - Paris SG (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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