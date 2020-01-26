26 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

Beşiktaş
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor14.00 Hatayspor - Ekol Göz Menemenspor16.30 Eskişehirspor - Adanaspor19.00 Adana Demirspor - BolusporTFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 20'nci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Türk Telekom - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor15.15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko17.30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar KarşıyakaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Bellona Kayseri Basketbol
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 Karayolları - Galatasaray HDI Sigorta15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Aydın Büyükşehir Belediyespor17.30 Atlasglobal Yeşilyurt - Türk Hava Yolları19.00 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA
AVRUPA LİGLERİ16.00 Celta Vigo - Eibar (Okay Yokuşlu)17.00 Sampdoria - Sassuolo (Mert Müldür)17.30 Werder Bremen - Hoffenheim (Ömer Toprak, Nuri Şahin)20.00 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)20.00 Roma - Lazio (Mert Çetin, Cengiz Ünder)22.00 Antwerp -Zulte-Waregem (Sinan Bolat)22.45 Napoli - Juventus (Merih Demiral*)23.00 Real Valladolid - Real Madrid (Enes Ünal)
23.00 Lille - Paris SG (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)