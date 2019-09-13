Son Dakika Haberleri: "26. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı" açıldı
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"26. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı" açıldı

1 saat önce

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) tarafından düzenlenen "26. Söke Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı" açılış programıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) tarafından düzenlenen "26. Söke Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı" açılış programıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve vatandaşlar katıldı.

Alana getirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Alanyalı Üstad" ismi verilen üretici Mehmet Kabasakal'a ait boğa, alanda gezdirildi. Açılış konuşmalarının ardından, kurdela kesilerek fuarın kapıları açıldı.

Fuara, Söke'den 27, Aydın'dan 7, İzmir'den 5, Denizli'den 3, Muğla ve Manisa'dan 1'er, Konya'dan 4 ve İstanbul'dan da 2 katılıyor. Fuarda banka ve kamu kuruluşları da stant açtı. Fuarı 15 Eylül'e değin gezilebilecek.

26. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:43 Kaynak: AA
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