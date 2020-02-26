26 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

26 Şubat 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

26 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Sonu

10:00 Özel Röportaj

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:30 Maç Sonu

16:45 Süper Lig Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Özel Röportaj

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 Özel Röportaj

21:00 beIN Manşet

21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:00 Maç Önü

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Real Madrid - Manchester City

23:00 Napoli - Barcelona

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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