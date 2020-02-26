26 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 26 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

26 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

26 Şubat 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

26 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

00:45 Deccal 2

01:10 Babil

02:40 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:40 Hayalimdeki Gelinlik

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

05:30 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

20:00 Jet Sosyete

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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