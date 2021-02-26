Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 İleri Üçlü
04:00 Başlama Vuruşu
04:00 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Ankaraspor - Tuzlaspor A.Ş.
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Bursaspor - Menemenspor
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika