26 Şubat 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Destan

03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Destan

13:30 Kardeşlerim

17:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim