Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Taktik Analiz
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 İspanya - Ukrayna
05:15 İngiltere Premier Lig Goller
05:25 İtalya Serie A Goller
05:35 Spor Toto Süper Lig Goller
05:45 Spor Toto 1. Lig Goller
05:55 Spor Takvimi
06:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Goller
13:40 İtalya Serie A Goller
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor
20:45 Futbol Gecesi Devre Arası
21:00 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika