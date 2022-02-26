26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

26.02.2022 06:42
26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Taktik Analiz

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 İspanya - Ukrayna

05:15 İngiltere Premier Lig Goller

05:25 İtalya Serie A Goller

05:35 Spor Toto Süper Lig Goller

05:45 Spor Toto 1. Lig Goller

05:55 Spor Takvimi

06:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Goller

13:40 İtalya Serie A Goller

13:50 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor

20:45 Futbol Gecesi Devre Arası

21:00 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor

22:00 Futbol Gecesi

23:30 İleri Üçlü

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24 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 24 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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