Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Masumlar Apartmanı
03:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
05:35 Yeşil Deniz
08:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi
10:40 Tozkoparan İskender
12:00 Teşkilat
15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika