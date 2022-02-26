26 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:40 Masumlar Apartmanı

03:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

05:35 Yeşil Deniz

08:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi

10:40 Tozkoparan İskender

12:00 Teşkilat

15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı