26 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
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26 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

'81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştıBadminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı"Türkiye genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız""Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik""Sosyal sorumluluk projelerinde öncü...

26 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

'81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştı

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı

"Türkiye genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız"

"Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik"

"Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir federasyonuz"

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG CP MAÇINA DOĞRU

18: 30 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleleyecek.

19: 00 Turuncu-lacivertli ekip, son çalışmasını yapacak.

19: 30 Sporting CP Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

20: 00 Sporting CP hazırlıklarını tamamlayacak.

KASIMPAŞA

13.00 Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, Etiler Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

10.00 Milliyet Gazetesi ile İzmir Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği paneller gerçekleşecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir saat 11.45'te, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise saat 14.00'teki oturumda konuşma yapacaklar.

TFF 1'İNCİ LİG

16.30 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.30 Akhisarspor - Giresunspor

19: 00 Adanaspor - Cesar Grup Ümraniyespor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)

23.00 Real Madrid - Manchester City

23.00 Lyon - Juventus

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu rövanş)

20.00 Braga - Rangers

BASKETBOL

ING BSL

18.00 OGM Ormanspor - Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)

18.00 Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.15 Teksüt Bandırma - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)

20.15 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

KADINLAR EUROLEAGUE

17.00 UMMC Ekaterinburg - Çukurova Basketbol

22.00 ASVEL Lyon Feminin - Fenerbahçe Öznur Kablo

KADINLAR EUROCUP

22.00 Basket Landes - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

15: 00 Eczacıbaşı VitrA - PTT

18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

18.30 Karayolları - VakıfBank

CEV CUP

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor


Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malcolm Thomas, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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