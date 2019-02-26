26 Şubat Salı Dha Spor Gündemi
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)GALATASARAYSarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
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