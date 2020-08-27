26 suçtan aranan cezaevi firarisi Taşköprü'de yakalandı - Son Dakika

26 suçtan arandığı öğrenilen cezaevi firarisi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de 26 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen H.C, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU