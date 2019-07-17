26 şüpheliden 16'sı tutuklandı
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Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'su tutuklandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'su tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün yeni oluşumuna yönelik olarak Kayseri merkezli Aksaray
, Nevşehir
, Kırşehir
, Afyonkarahisar ve Erzurum
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 13'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise yeniden Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Operasyonlar çerçevesinde daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. - KAYSERİ
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