26 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol

00:30 Süper Lig Sezonun Altın 11'i

00:45 Geniş Özet Concacaf Gold Cup

01:15 Geniş Özet Concacaf Gold Cup

04:00 21 Takım 21 Gol

04:15 Bundesliga Maç Özetleri

04:30 CONCACAF Gold Cup Maç Özetleri

05:00 ABD - Jamaika

07:00 Geniş Özet Concacaf Gold Cup

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

18:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri

23:00 Futbolun Şehirleri