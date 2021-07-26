Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
02:16 Erkenci Kuş
04:30 Türk Müziği
05:30 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika