26 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

06:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 UEFA Euro 2020 Özetler

07:13 İstiklal Marşı

07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız

07:35 Takvim Yaprakları

07:40 Arjantin - Slovenya

09:40 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

10:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni

11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

13:30 Spor Manşet

15:00 Japonya - İspanya

17:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

19:50 Takvim Yaprakları

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi