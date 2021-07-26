Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 UEFA Euro 2020 Özetler
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız
07:35 Takvim Yaprakları
07:40 Arjantin - Slovenya
09:40 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
13:30 Spor Manşet
15:00 Japonya - İspanya
17:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika