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26 ülkeden 166 proje Buca'da yarışıyor - Son Dakika

26 ülkeden 166 proje Buca'da yarışıyor

16.11.2021 10:56
26 ülkeden 166 proje Buca'da yarışıyor

BUCA'nın bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarı başladı.

Dünya gençlerini Buca'da buluşturan organizasyonda, 26 ülkeden 166 proje yarışacak. Yarışmacılara başarılar dileyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca IMSEF, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük edecek" diye konuştu.

Bilimsel araştırma ve sanat ruhunu dünyaya yaymak amacıyla gerçekleştirilen Buca IMSEF, bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri bir araya getiriyor. Organizasyonun açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca IMSEF'in geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük edeceğini söyledi. Buca Belediyesi olarak böylesi önemli projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir" dedi.

TÜRKİYE'NİN ADINI DÜNYAYA DUYURDU

Fuarda birbirinden değerli projeleriyle yarışma heyecanı yaşayan gençlere başarılar dileyen Başkan Kılıç, " Türkiye'deki beyin göçünü durdurma hedefiyle kurduğumuz Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezimiz, dünya çapında aldığı başarılarla Buca'nın ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu. Merkezimizin öğrencileri, uluslararası yarışmalarda, bilim ve sanat projeleriyle 38 altın,33 gümüş, 27 bronz madalya ve 25 özel ödül ve onur ödülleri kazandı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan merkez, 3 patent başvurusu yaptı; 5 makale yayınladı. Bu başarılar Bucamızın ve ülkemizin gurur kaynağımız oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da merkezimizin başarılarından dolayı, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber bizleri makamında ağırlayarak, tebriklerini iletti. Ankara'da eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizle beraber kendisiyle bir araya gelmek hepimiz için büyük bir onur kaynağı oldu" diye konuştu.

166 PROJE, 498 GENÇ

Organizasyon kapsamında, fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde düzenlenen yarışmaya uluslararası toplam 856 proje başvuru yaptı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda, Türkiye'nin 31 şehrinden 72 okulun projesi ile beraber 26 ülkeden toplam 166 proje finale kaldı. 19 Kasım'a kadar sürecek çevrim içi yarışmada 498 genç, yarışma heyecanı yaşayacak.

ÇEVRİM İÇİ JÜRİ GÖRÜŞMELERİ

Yarışma kapsamında, proje sunumu ve piyano performansları, çevrim içi jüri görüşmeleri ile yapılacak; çeşitli kültürel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek. Yarışmada, bu sene ulusal ekipler de İngilizce sunum yaparak uluslararası katılımcılar ile birlikte değerlendirilecek. Alanında uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda dereceye giren takımlara madalya ve uluslararası başarı sertifikası verilecek. Ayrıca farklı ülkelerden 55 farklı organizasyonda, bilim ve sanat alanında Türkiye'yi temsil edecek takımlar seçilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 26 KASIM'DA

BUCA IMSEF 2021 organizasyonu 26 Kasım 2021 tarihinde kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Organizasyonun açılış, kapanış ve ödül töreni ile çalıştaylar, Buca Belediyesi'nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

26 ülkeden 166 proje Buca'da yarışıyor

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 26 ülkeden 166 proje Buca'da yarışıyor - Son Dakika


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