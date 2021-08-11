26 ülkeden 350 sporcu bir ilçede buluşacak

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 ülkeden 350 sporcunun katılacağı Uluslararası Cide Open Masa Tenisi Turnuvası yapılacak.

Uluslararası Cide Open Masa Tenisi Turnuvası 13-16 Ağustos tarihleri arasında Cide Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, ITTF onaylı maç ekipmanları ile düzenlenecek. Türkiye'den 200'ü aşkın sporcunun katılmasının beklendiği turnuvaya ayrıca çeşitli ülkelerden de katılım sağlanması bekleniyor. Cide Open Masa Tenisi Turnuvası Single kategorisinde; U11, U15, U20, U40, U50, U60, U70, +80, Double kategorisinde; U20, U40, U60, +70 ve OPEN kategorisinde ise tüm yaş gruplarının katılımı ile gerçekleşecek.

İleriki yıllarda da devam etmesi planlanan turnuva hakkında bilgi veren Cide Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Yaprak, "Biz, masa tenisini oynuyoruz. Bu yüzden kendimize bir kulüp kuralım istedik. Bu mantıkla yola çıkarak üç erkek ve üç kadın, kulübümüzü kurduk Allah'a şükür. Kulübümüzü kurmamızın amacı dünya ve Avrupa çapında veyahut Türkiye ölçeğinde turnuvalar düzenlemek. Hatta geçtiğimiz yıl Cide Open diye bir turnuva aldık buraya fakat pandemiden dolayı turnuvamız iptal oldu, yapamadık. Bu turnuvaya 26 ülkeden 350 sporcu katılacaktı. Ama pandemiden dolayı Masa Tenisi Federasyonu ne yazık ki turnuvayı 2021 yılına aldı. Geçtiğimiz yıl yapamadığımız Cide Open Masa Tenisi Turnuvasını inşallah 13-16 Ağustos tarihlerinde Cide ilçemizde gerçekleştireceğiz. Bu yönde çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu turnuva hem Cide ilçemiz hem de ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak" dedi. - KASTAMONU