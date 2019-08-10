26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 26. kez Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 26. kez Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 1 Eylül'deki açılış programında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri "Carmen"i, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneleyecek.

Antik tiyatronun yanı sıra Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği "Kuğu Gölü" balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aida" operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Troya" epik operasını sahneleyecek.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Murat Karahan'ın solist olarak katılacağı Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin gala konseriyle 18 Eylül'de sona erecek.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için hazırlanan tanıtım videosunu yayınladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın pilot koltuğuna oturduğu tanıtım filmi, ilgi çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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