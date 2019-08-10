Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
Son Dakika Güncel Haber

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

4 dakika önce

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 26. kez Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, System.String[]
Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 26. kez Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 1 Eylül'deki açılış programında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri "Carmen"i, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneleyecek.
Antik tiyatronun yanı sıra Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği "Kuğu Gölü" balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aida" operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Troya" epik operasını sahneleyecek.
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Murat Karahan'ın solist olarak katılacağı Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin gala konseriyle 18 Eylül'de sona erecek.
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için hazırlanan tanıtım videosunu yayınladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın pilot koltuğuna oturduğu tanıtım filmi, ilgi çekti.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya otogarında valiz içinde Boa yılanı ele geçirildi
Mağazaya giren kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 23:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]