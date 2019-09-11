Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelenecek.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelenecek.

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yapıyor.

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra ve koro sanatçılarının eşliğinde eserin 12 Eylül'deki ilk temsilinde solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva "Aida"yı, tenor Murat Karahan "Radames"i seslendirecek.

13 Eylül'deki ikinci temsilde ise "Aida"yı, Franceska Tiburzi, "Radames"i Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise her iki temsilde de soprano Anastasia Boldyreva canlandıracak.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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