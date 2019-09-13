Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

20 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelendi.

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva "Aida"yı, tenor Murat Karahan "Radames"i seslendirdi.

"Aida" operası sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

13 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak ikinci temsilde ise "Aida"yı Franceska Tiburzi, "Radames"i Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise bir önceki temsilde olduğu gibi soprano Anastasia Boldyreva canlandıracak.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu
Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 01:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]