Son Dakika Haberleri: 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

1 saat önce

Antalya'da bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "gala konser"i ile sona erecekAntalya Devlet Opera ve Balesinden (ANTDOB) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera...

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, System.String[]

Antalya'da bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "gala konser"i ile sona erecek

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (ANTDOB) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu akşamki gala konseri ile sona erecek.


Festivalde şu ana kadar 3 opera, 1 klasik bale, 1 dans gösterisi ve 1 gala konserinin 9 temsili seyirciyle buluştu.

Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetimindeki final galasında Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Soprano Angelina Akhmedova, mezzo-soprano Anastasia Boldyreva, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ve bariton Eralp Kıyıcı da konser verecek.

Sanatseverler kapanış konserini bu akşam saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyebilecek.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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