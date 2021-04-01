Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, Konya'da başladı.

Mevlana Meydanı önünde 136 sporcunun katılımıyla start alan etkinlikte, 15 ülkeden 20 takım yarışıyor.

Sporcular ilk etapta 133,5 kilometrelik Konya-İsmil- Çumra güzergahını geçerek, turun bitiş noktası olan Meram Belediyesi önüne ulaşacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, hava koşullarının bu tura engel olmayacağını söyledi.

Startın her gün Mevlana Meydanı'ndan başlayacağını hatırlatan Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"Son 25 yılın en kuvvetli turu yapılıyor. Dört etabın tamamında da Konya'nın her tarafını dolaşacağız. Katılan sporcuların, Konya'dan güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini ve kazasız belasız turu bitirmelerini arzu ediyoruz. Geçen yıl Konya'yı çok beğenerek tekrar kayıt yaptıran Amerikalılar, Fransızlar ve İsviçreliler de burada. Organizasyonun büyümesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin önemli katkıları oldu."

Dört etapta gerçekleşecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, ilk etapta Konya-İsmil-Çumra, ikinci etapta Konya-Kilistra, üçüncü etapta Konya-Sille, son etapta da Konya-Sarayönü-Ladik güzergahlarında yapılacak ve 4 Nisan Pazar günü sona erecek.