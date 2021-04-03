26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı tamamlandı
03.04.2021 15:21
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi.
Mevlana Meydanı önünde 125 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda, 112,9 kilometrelik Konya-Sille etabı geçildi.
Meram Belediyesi önünde sona eren turun üçüncü etabını, Spor Toto Cycling takımından Anatolii Budiak birinci, Terengganu Cycling takımından Carlos Quintero Norena ikinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Vitaliy Buts ise üçüncü tamamladı.
Yarın sona erecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun son günüdeki Konya-Sarayönü-Ladik etabı ise yine Mevlana Meydanı önünden saat 10.00'da start alacak.
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