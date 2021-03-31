26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor - Son Dakika

26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor

31.03.2021 15:02
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri'nin katkısıyla gerçekleştireceği 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 1-4 Nisan tarihleri arasında 15 ülkeden 20 takımla koşulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri'nin katkısıyla gerçekleştireceği 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 1-4 Nisan tarihleri arasında 15 ülkeden 20 takımla koşulacak.

Her yıl büyük heyecana sahne olan organizasyon öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 26 yıl önce başlayan organizasyonun belediyelerin desteğiyle bugünlere geldiğini belirterek, turun pandemiye rağmen yaklaşık 20 takımla koşulacağını ifade etti. Mevlana Bisiklet Turu'nun, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra Türkiye'nin en büyük turu haline geldiğini kaydeden Erol Küçükbakırcı, "Yarın ilk startımızı alacağız. 4 günlük tur hem şehrimizin tanıtımına katkı hem de katılanların güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini sağlayacak. Belediyelerimizin destekleriyle bütün eksiklerimizi tamamlamış durumdayız. Bu tür organizasyonlarla hareketli yaşama destek veriyoruz. İnsanların hareketli yaşamı tercih etmesi bu tür organizasyonlara bağlı. Bu organizasyonlarla birlikte bisiklete binenler her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli bisiklet şehirlerinden birisi olması için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, Bisiklet Master Planı, otoparklarda bisikletler için ayrılan alanlar, Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi, otobüslerdeki bisiklet aparatlarıyla Türkiye'de takip edilen bir şehir olduklarına dikkat çekti.

"Yurtdışından gelen misafirler sayesinde birçok insan şehrimizi takip edecek"

Organizasyona rekor bir katılım olduğunu, bunda da Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın büyük katkısı olduğunu aktaran Başkan Uğur İbrahim Altay, "Konya'nın bisikletle anılmasına, özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin şehrimizi tanımasına, onlar vesilesiyle birçok insanın şehrimizi takip etmesine vesile olacağız. Spor camiasının gözü kulağı şehrimizde olacak" şeklinde konuştu.

"Bazı cadde ve sokaklar kapatılacak, Konyalılar'dan anlayış bekliyoruz"

4 etapta gerçekleştirilecek turun Konya'nın tanıtımına çok önemli bir vurgu yapacağının altını çizen Başkan Altay, "Her nimetin bir külfeti var. Tur kapsamında bazı cadde ve sokaklarımızı kapatmak zorunda kalacağız. Hemşehrilerimizden de anlayış bekliyoruz. Ayrıca seyretmek için vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yarış, ilk etapta Konya-İsmil-Çumra, ikinci etapta Konya-Kilistra, üçüncü etapta Konya-Sille, son etapta ise Konya- Sarayönü-Ladik güzergahlarında koşulacak. Birinci, ikinci ve dördüncü etapların bitiş noktaları şehir merkezi, üçüncü etabın bitiş noktası ise Sille Baraj Parkı olacak. Federasyon başkanımıza gayretleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uğur İbrahim Altay, 11-18 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tüm dünyanın takip ettiği bir tur haline geldiğini belirterek, turun bazı etaplarına Konya'nın ev sahipliği yapacağını, bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de katıldı. Toplantı sonunda protokol ve tura katılacak olan sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet, mevlana, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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